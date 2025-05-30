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Türkiye
TRT Haber-DHA 30.05.2025 08:21

Interpol tarafından aranan uluslararası suçlulara operasyon: 23 kişi yakalandı

6 İlde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı 13 kişi, mavi bülten çıkardığı 1 kişi ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi yakalandı.

Interpol tarafından aranan uluslararası suçlulara operasyon: 23 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 11 ülke tarafından Interopol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Interpol tarafından aranan uluslararası suçlulara operasyon: 23 kişi yakalandı

Şüphelilerin, 'Suç örgütlerine üye olma', 'Kasten öldürme', 'Cinsel saldırı', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi.

Şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı. 

 

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