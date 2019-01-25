Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla akşam itibarıyla yurdun batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA