Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Batı ve Orta Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Akdeniz'de bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: meteoroloji Fırtına batı ve orta akdenizSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:53
Sıradaki Haber
Evlat nöbetinde 196 gün geride kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz