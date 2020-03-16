Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel çapta büyümeye davam ediyor. Dünya çapında hastalığa yakalananların sayısı 169 bini geçerken, yaklaşık 6 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de ise vaka sayısı 18’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Faherettin Koca umreden dönen bir vatandaşta koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Umreden dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir hafta içinde umreden dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

"Umreden daha önce dönenler şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi"

Koca, daha önce umre ziyaretinde bulunan kişilerin de sağlık taramasından geçirildiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

15 Mart’ta umre ziyaretinden dönenler Ankara ve Konya'da karantinaya alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

Diyanet: Yeni umre kaydı alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan’ın koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine Türk umrecilerle ilgili açıklama yapmıştı.

27 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı hatırlatılmıştı.

Tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişlerin geçici olarak durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, "Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan’da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır." denilmişti.

Türkiye’de vaka sayısı 18’e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni vaka sayısı toplam 12 olduğunu söyleyerek, "Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye koronavirüs tanısı konduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." ifadelerini kullandı.