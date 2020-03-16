Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'da düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesinin sağlandığını anımsatarak, sözleşme süresinin bu ay itibarıyla dolduğunu hatırlattı.

13 milyon emekliye 9 milyar lira promosyon ödemesi

Bu kapsamda 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık.

Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz."

Tek şart 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunulması

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolünü imzaladıklarına işaret etti.

Diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Yılmaz, "Az önce Sayın Genel Müdürümüzle konuştuğumuzda da şunu ifade ettiler, 4 Mart itibarıyla tüm emeklilerimiz müracaat ettikleri takdirde promosyon bedelleri nakit olarak kendilerine ödenecek." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin alacağı yeni dönem banka promosyon tutarları…

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere banka tarafından;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmakta.

Halkbank

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Vakıfbank

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Emekliler ne zaman bayram ikramiyesi alacaklar?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.