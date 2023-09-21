Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçecek.

Aydın

Aydın'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 35 ila 38 derece arasında değişecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 35 ila 38 derece arasında olacak.

Adana

Adana'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 35 ila 37 derece arasında seyredecek.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 34 ila 37 derece arasında değişecek.

Batman

Batman'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 35 ila 37 derece arasında olacak.

Manisa

Manisa'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 32 ila 37 derece arasında değişecek.

Denizli

Denizli'de hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 33 ila 37 derece arasında seyredecek.

İzmir

İzmir'de hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 29 ila 32 derece arasında olacak.

Kilis

Kilis'te hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 34 ila 37 derece arasında değişecek.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 33 ila 36 derece arasında seyredecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 35 ila 37 derece arasında olacak.

Çanakkale

Çanakkale'de hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 30 ila 35 derece arasında değişecek.

Hatay

Hatay'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 30 ila 35 derece arasında seyredecek.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 34 ila 36 derece arasında olacak.

Balıkesir

Balıkesir'de hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 30 ila 34 derece arasında değişecek.

Ankara

Ankara'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 28 ila 30 derece arasında seyredecek.

İstanbul

İstanbul'da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 26 ila 30 derece arasında olacak.