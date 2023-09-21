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Türkiye
İHA 21.09.2023 09:43

'Dur' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu

Edirne'de, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı araç cami bahçesine uçtu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıyık Caddesi'ndeki kontrol noktasında dur ikazına uymayarak şehir merkezine giden 5 aracı takibe aldı.

Araçlardan biri içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri kent merkezinde indirdikten sonra polisten kaçarken, kontrolden çıkarak Çakır Ağa Camii'nin bahçesine uçtu. Bir diğer araç ise caminin duvarına çarptı.

Devrilen panelvanın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, insan kaçakçısı şüphelisi 7 kişi ile 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Panelvan, vinç yardımıyla cami bahçesinden çıkarılarak otoparka götürüldü.

Kazanın yaşandığı anda polis ekipleri ile bir araç arasında daha kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçların sürücüleri ve göçmenler Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Düzensiz Göçmenler Edirne Trafik Kazası
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