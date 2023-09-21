2 ilde uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 140 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona, 2023 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet katıldı.
Operasyon kapsamında 135 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu 19 silah ele geçirildi.
"Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz"
Operasyona dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız."
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ İLE BALIKESİR'DE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, 1⃣3⃣5⃣ ZEHİR TACİRİ İLE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ❗️#Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın… pic.twitter.com/lzvUnoR6Px— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2023