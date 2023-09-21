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Türkiye
TRT Haber 21.09.2023 08:38

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı

Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 135 zehir taciri ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 140 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona, 2023 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet katıldı.

Operasyon kapsamında 135 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu 19 silah ele geçirildi.

"Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz"

Operasyona dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız."

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Ali Yerlikaya Balıkesir Bursa Uyuşturucu
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