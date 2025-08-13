Açık 23.1ºC Ankara
AA 13.08.2025 00:16

Meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Saniyede 66 kilometre hızla dünyaya giriş yapan meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanında geceyi aydınlattı.

Meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Başkent'te gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Üniversitenin İncek'teki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan gencinden yaşlısına astronomi meraklıları, teleskoplarla gözlem yapma şansı yakaladı, çıplak gözle görülebilen meteor yağmurunu izledi.

Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yaptığı açıklamada, dünyada her yıl bu zamanlarda Perseid meteor yağmurunun gözlemlendiğini söyledi.

Meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Gökyüzünde görsel bir şölen olduğunu belirten Yılmaz, "Bizler de bu şöleni insanlara izletmek, keyifli bir an yaşatmak için etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz sadece meteor yağmuru ile sınırlı değil. Ay gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimize çift yıldız gözlemi yaptırdık. Satürn gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimiz Satürn'ü görme şansını da yakalayacaklar." diye konuştu.

"Ankaralılar bu akşam çok şanslılar"

Yılmaz, etkinlikte meteor yağmuru ve dünyaya çarpma riski bulunan gök cisimleri gibi konularda sunumlar da yapıldığını ifade ederek, müze alanında ise katılımcıların, eskiden bilimsel gözlemler sırasında kullanılan gözlem araçlarını inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Etkinliğe ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Yılmaz, "Hafta içi bir gün olmasına rağmen Ankaralılar yoğun bir ilgi gösterdi. Şu anda rasathanemize 2 bin 500'e yakın kişinin giriş yaptığını biliyoruz. Ankaralılar bu akşam çok şanslılar. Güzel bir ortamda gökyüzü şöleni yaşıyorlar." dedi.

Meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı
Meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı

Erciyes

Işık kirliliğinin bulunmadığı, 2 bin 650 metrede gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcılar gök taşı veya meteor yağmurlarını izledi.

Astronomların, gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı da buldu.

Konya

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Edirne

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki dolmen alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Erzurum

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birini barındıran Erzurum'daki 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'nda 'Perseid meteor yağmuru' gece saatlerinde uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.

Ankara Edirne Konya
