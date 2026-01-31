Mersin'deki sel anı kameraya yansıdı

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi ile Erdemli ilçesindeki Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.

Mezitli İlçesine bağlı Doğulu Mahallesinde su, önüne ne kattıysa sürükledi, arabalar, eşyalar suya kapıldı. Çevredekiler sele kapılan araçlarını kurtarmak isteyenleri kaçmaları için uyardı.

Sel ve yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

Sağanak nedeniyle hasar gören alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Dün başlayan onarım çalışmaları bugün de devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın yaşanan Mezitli Deresi çevresinde yıkılan duvarları onarıyor. Mezitli Belediyesi ekipleri de yağışın etkisiyle sürüklenen çamur, kütük ve ağaç parçalarının biriktiği kıyı şeridini temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de dere yataklarında yükselen suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışma yapıyor.