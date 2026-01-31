Hafif Yağmurlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 31.01.2026 15:55

Mersin'deki sel anı kameraya yansıdı

Mersin'in Mezitli ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi, arabalar ve eşyalar suya kapıldı. Sel ve yaşanan panik anı ise kameraya yansıdı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi ile Erdemli ilçesindeki  Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı. 

Mezitli İlçesine bağlı Doğulu Mahallesinde su, önüne ne kattıysa sürükledi, arabalar, eşyalar suya kapıldı. Çevredekiler sele kapılan araçlarını kurtarmak isteyenleri kaçmaları için uyardı.

Sel ve yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

Sağanak nedeniyle hasar gören alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Dün başlayan onarım çalışmaları bugün de devam ediyor.

Mersin'deki sel anı kameraya yansıdı

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın yaşanan Mezitli Deresi çevresinde yıkılan duvarları onarıyor. Mezitli Belediyesi ekipleri de yağışın etkisiyle sürüklenen çamur, kütük ve ağaç parçalarının biriktiği kıyı şeridini temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de dere yataklarında yükselen suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışma yapıyor.

ETİKETLER
Mersin Sağanak Sel
Sıradaki Haber
Hatay'da otoyolda yarış yapan sürücüler yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
BTK'nın denetim süreçlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi
17:14
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
17:03
İran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti
17:05
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
16:59
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı
16:40
Bakan Kacır: Yatırımcılara sunduğumuz destekleri artırdık
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ