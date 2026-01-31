Hafif Yağmurlu 7.6ºC Ankara
AA 31.01.2026 13:09

Şırnak'ta minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Şırnak'ta minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Irak uyrukluları taşıyan Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo yönetimindeki minibüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nabel Oahab Jasem Jasem, Ahmet Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo, Shareef Mustafa Husseın Chachan, Rıhab Waleed Ahmet Al Tawaeel, Shareef Thaaer Mohammed Al Hayo, Safwan Salah Mohammed ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Nabel Oahab Jasem Jasem ile Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

