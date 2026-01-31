Bursa'da 'uçan tekmeli' yol kavgası: Sürücüler gözaltına alındı

Bursa-İzmir yolu üzerinde "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada araçlarından inen sürücüler, birbirlerine uçan tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşların ve bir kuryenin müdahalesiyle sonlanan kavga anları kameralara yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kavgaya karışan sürücülerin Serkan K. ve Emirhan A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücülere toplam 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan incelemede, sürücülerden Emirhan A.'nın "aday sürücü" olduğu tespit edildi. Emirhan A.'nın ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, diğer sürücü Serkan K.'nın ehliyetine el konuldu ve şahıs psikotekniğe sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.