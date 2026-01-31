Puslu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 31.01.2026 11:46

Bursa'da 'uçan tekmeli' yol kavgası: Sürücüler gözaltına alındı

Bursa'da iki sürücü arasında "yol verme" tartışması nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirine uçan tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, iki sürücüyü gözaltına alırken sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.

Bursa'da 'uçan tekmeli' yol kavgası: Sürücüler gözaltına alındı

Bursa-İzmir yolu üzerinde "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada araçlarından inen sürücüler, birbirlerine uçan tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşların ve bir kuryenin müdahalesiyle sonlanan kavga anları kameralara yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kavgaya karışan sürücülerin Serkan K. ve Emirhan A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücülere toplam 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan incelemede, sürücülerden Emirhan A.'nın "aday sürücü" olduğu tespit edildi. Emirhan A.'nın ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, diğer sürücü Serkan K.'nın ehliyetine el konuldu ve şahıs psikotekniğe sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

 

ETİKETLER
Bursa Trafik
Sıradaki Haber
"Telebar" soruşturmasında garsonun 1029 banka hesabı çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım
12:27
İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz
11:59
Türk savunma sanayiinin "güç kaynağı" sivil alanlara taşınıyor
12:27
Uludağ'da telesiyej arızalandı
12:03
Güvenlik güçlerinin eli orta kalibre topla güçlenecek
11:52
"Telebar" soruşturmasında garsonun 1029 banka hesabı çıktı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ