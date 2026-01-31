Hafif Yağmurlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 31.01.2026 11:53

Uludağ'da telesiyej arızalandı: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Uludağ'da, Oteller Bölgesi'nde telesiyejde meydana gelen arızada mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı.

Uludağ'da telesiyej arızalandı: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Osmangazi ilçesi Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, çok sayıda kişiyi taşıyan telesiyejde teknik bir arıza meydana geldi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, arızadan etkilenen 51 kişi, ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu kurtarıldı.

 

96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Saat 11.08 sıralarında, Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası meydana geldiği ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alındığını belirten Yerlikaya, bölgeye ivedilikle AFAD, Jandarma, Sağlık Ekipleri, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve aracın sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya ayrıca, Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej ve teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekibin de çalışmalara destek vermek üzere görevlendirildiğini aktardı.

Mahsur kalan 51 kişinin, profesyonel ekipler tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alındığını kaydeden Yerlikaya, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; büyük bir gayret ve özveri ile kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Bursa'da 'uçan tekmeli' yol kavgası: Sürücüler gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Hatay'da otoyolda yarış yapan sürücüler yakalandı
14:23
Bakan Tunç: Milletimiz eser siyasetine bakar
14:17
İletişim Başkanı Duran: TRT, Türkiye'nin hakikatini ve değerlerini temsil ediyor
14:10
Ukrayna'da başkent Kiev'in de olduğu birçok şehirde elektrik kesintileri yaşanıyor
14:00
Bakan Bolat: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi her iki taraf için de stratejik zorunluluk
14:24
Ataşehir'de iş yeri yangını
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ