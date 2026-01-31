Hafif Yağmurlu 6.5ºC Ankara
TRT Haber 31.01.2026 14:41

Hatay'da otoyolda yarış yapan sürücüler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da akan trafikte yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 sürücünün yakalandığını açıkladı.

Hatay'da otoyolda yarış yapan sürücüler yakalandı

İçişleri Bakan Yerlikaya'nın konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, Dörtyol ilçesinde yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. yakalanarak sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile getirilecek yaptırımları hatırlatan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, akan trafikte yarış yapan sürücüye, 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 2 yıl süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz.

Ayrıca makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

