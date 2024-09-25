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Türkiye
AA 25.09.2024 09:17

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmatları ile pos cihazları, sahte bandrol, 480 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 zanlı yakalandı.

Yakalananlardan birinin kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmatları ile pos cihazları, sahte bandrol, 480 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda yakalanan "silahlı tehdit" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.T'nin de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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