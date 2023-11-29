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Türkiye
AA 29.11.2023 06:55

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyon

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyon
[Fotograf: AA]

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK ve FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık iki ay süren çalışmada 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.

Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 150 kişilik ekip katılıyor.

Ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Mersin Terör Örgütü PKK/YPG PKK/KCK FETÖ
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