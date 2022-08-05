Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve 15 Ağustos öncesinde eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Ağustos öncesi eylem hazırlığı içerisinde bulunan şüphelilere yönelik Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenleniyor. @trthaber muhabiri Fatma Er detayları aktardı.https://t.co/TrPyRgHdvD pic.twitter.com/kfnsjqwHjm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2022

Operasyona yaklaşık 250 polis katıldı

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme 2" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.