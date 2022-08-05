Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 05:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da dönüş yapmak isteyen dorseli tır sıkıştı
[Fotograf: İHA]
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dorseli tır sokağın dar olması nedeniyle manevra kabiliyetini kaybederek sıkıştı. Tırın sıkışması bölge trafiğini felç etti.
Kadıköy’de seyir halindeki tır akşam saatlerinde Bahariye Caddesi tramvay yolunda mahsur kaldı. Arkasında dorsesi bulunan tır dönüş yapmak isterken dar sokakta sıkıştı.
Manevra hakimiyetini kaybeden tır trafiği felç etti. Sıkışma üzerine trafik felç olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sıkışan tırı olduğu yerden kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri sokaktaki taşları kırdı.
Olayın yaşanmasıyla caddede yoğun trafik kuyrukları oluşurken vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İstanbul
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