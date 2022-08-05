Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'deki orman yangını 7 saatlik çalışmayla kontrol altında
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü 7 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını Yangın
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