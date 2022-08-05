Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 01:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
SOLOTÜRK, Bayburt semalarında nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Bayburt semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriye ait görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçuşta SOLOTÜRK, yaptığı akrobatik hareketlerle nefes kesti.
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösterinin görüntülerini, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında #SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi.#MSB pic.twitter.com/DL96KfIowJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Bayburt
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