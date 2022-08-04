Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 23:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
[AA (arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle Bayramov’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladı.
Etiketler: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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