Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 21:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[AA (arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.
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