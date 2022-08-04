Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar: Ukrayna'dan 3 tahıl gemisi daha yola çıkacak
Milli Savunma Bakanı Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor" dedi.
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