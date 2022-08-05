Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 01:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da üç araç birbirine girdi: 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İddiaya göre, Akmerkez Yolu'nda ters şeritten ilerleyen otomobil, taksi ve ciple çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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