Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 04:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da trafo yangını
[Fotograf: İHA]
İstanbul Fatih’te trafoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yer yer patlamaların olduğu yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan trafoda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Yer yer patlamaların olduğu yangında, trafoya verilen elektrik akımı kesildikten sonra itfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü.
Yaşanan yangında ölü veya yaralı olmazken trafoda hasar meydana geldi.
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