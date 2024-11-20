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Türkiye
AA 20.11.2024 02:17

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangında 4 işçi ile bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Zeki Ayan Mahallesi'nde yer alan ve geniş bir alana kurulan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

4 işçi hastanelik oldu

Olay sırasında fabrikada çalışırken dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi.

Fabrikanın zemin katta bulunması ve geniş alana sahip olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Polisin çevresinde önlem aldığı fabrikada araçların da bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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