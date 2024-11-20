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Türkiye
AA 20.11.2024 00:57

İstanbul'da drift atan sürücüye 62 bin 340 lira ceza

İstanbul Başakşehir'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 62 bin 340 lira ceza kesildi.

İstanbul'da drift atan sürücüye 62 bin 340 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini belirledikleri sürücü İ.A'yı yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz araç kullanmak, "drift yapmak", "cam filmi" ve "standart dışı plaka (APP) takmak" gibi ilgili maddeleri gereğince toplam 62 bin 340 lira ceza uygulandı.

İ.A. hakkında "cebir veya tehdit kullanarak kara ulaşımını engellemek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Drift Trafik
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