Zehir tacirinin buzdolabından 8 kilogram metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y., M.U., M.A.B. ve B.Ç'nin Akçay Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da katılımıyla, şüphelilerin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda buzdolabına gizlenmiş 8 kilo 154 gram metamfetamin ile 163 gram kokain, 1 gram esrar, 190 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan haklarında adli tahkikat başlatılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.