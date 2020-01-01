Türkiye
Mersin'de tek katlı evin duvarı çöktü01 Ocak 2020 Çarşamba 18:12 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 18:11
Mersin'in Mut ilçesinde tek katlı evin duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yukarı Köselerli Mahallesi Hacı Mehli Sokakta Fatma Mehli'ye ait tek katlı evin duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda evde bulunan Fatma Mehli ekiplerce tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.
Kaynak: AA