Puslu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.12.2023 07:17

Mersin'de şafak vakti "yasa dışı bahis" operasyonu: 16 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de şafak vakti "yasa dışı bahis" operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi.

Bu çerçevede, şafak vakti, zanlıların yakalanmasına yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dron destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu, 12 bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.

ETİKETLER
Mersin Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Karabük'te çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
Türkiye’de ilk Avrupa’da en büyük: 20 milyar TL cepte kaldı
10:45
Boş zannettiği silahla arkadaşını başından vurdu
10:44
Beyaz Saray: Kongredeki tartışmalar nedeniyle Ukrayna için açıklayacağımız paket son olabilir
10:40
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
10:42
Çalışan emekliler 5 bin lira ödemeyi yılbaşından önce alacak
10:32
Türk zırhlısı Türk-Macar dostluğunu pekiştirecek
Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında
Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında
FOTO FOKUS
Türkiye’de ilk Avrupa’da en büyük: 20 milyar TL cepte kaldı
Türkiye’de ilk Avrupa’da en büyük: 20 milyar TL cepte kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ