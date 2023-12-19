Karabük'te çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi

İstasyon Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen ev sahibi Osman Citti, ambulansla önce Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.