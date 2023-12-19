Açık 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.12.2023 06:12

Karabük'te çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, ev de kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi

İstasyon Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen ev sahibi Osman Citti, ambulansla önce Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ETİKETLER
Karabük Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Evinde ve iş yerinde silah ile tarihi eser bulunan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:42
ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
07:39
Genetik test şirketinde kayıtlı 6,9 milyon kişinin profili hacklendi
07:34
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
07:17
Mersin'de şafak vakti "yasa dışı bahis" operasyonu
06:49
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
06:24
İletişim Başkanlığı: New York Times, Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı haber yapıyor
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ