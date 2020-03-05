Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de Roma dönemine ait Meryem Ana heykeli ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen Meryem Ana heykeli ele geçirildi.
Mersin'in Silifke İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak amacıyla müşteri aradığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
El konulan heykel, Silifke Müzesine teslim edildi.
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