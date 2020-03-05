İstanbul Bayrampaşa'da, kimliği belirsiz 2 kişi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıya gitti. Yemek yedikten bir süre sonra masadan kalkan şüpheliler iddiaya göre hesap ödemek istemedi. Bu sırada ikili ile A.S. isimli garson arasında sözlü tartışma yaşandı.

Garsonun başına ateş ettiler

Yaşanan tartışmada şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahını önce hesabı isteyen A.S. isimli garsonun başına doğrulttu ve ateş etti. Şans eseri şüphelinin silahından çıkan mermi A.S.'nin başını sıyırıp geçti.

Başından hafif yaralanan garson, ambulans ile Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan A.S. isimli garsonun sağlık durumunun iyi olduğu tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Mermisi bitince yakalandı

Olaydan sonra şüpheliler hızla kaçtı. Kaçarken de etrafa rastgele ateş etti. Bu sırada park halinde duran bir otomobil ile bir ticari taksiye kurşun isabet etti. Mermilerinin bittiğini gören diğer çalışanlar şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada Bayrampaşa Kaymakamlığında görevli koruma polisi de kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı çorbacıda ve çevrede polis ekipleri olay yeri çalışması yaptı. Mermilerin de isabet ettiği araçlarda da çalışma yapan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.