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Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı kurumlardaki görevlere atamalar yaptı. Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete getirildi.
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Veysel Parlak atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ticaret Bakanlığında 4 bölge müdürlüğüne de atamalar gerçekleştirdi.
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