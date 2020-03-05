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Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı
Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı, Adem Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başoğlu açığa alındı.
Etiketler: adem başoğlu mardin valiliği fetö soruşturmasıSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 00:56
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