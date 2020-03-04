Türkiye'nin kalbi Mehmetçik ile atıyor. Yurdun dört bir yanından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yağıyor. Bayraklarla sokaklara dökülen halk, sevgi seli oluşturdu, Mehmetçiğe sahip çıktı.

Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, odaların ışıklarıyla "TSK" yazısı oluşturdu. Yurt bahçesinde dev Türk bayrakları açarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudular. Mehmetçik için edilen dualara amin dediler.

Diyarbakırlı öğrencilerden de mesaj vardı kahraman askerlere. Türk bayrağı ve dövizlerle aynı gurur ve sevgiye ortak oldular.

Nevşehirli muhtarlardan da Mehmetçiğin mücadelesine anlamlı bir destek geldi. Bir araya gelen muhtarlar, askerlik şubesine giderek askerlik başvurusu yaptı. Kahraman askerlere, "Sizinleyiz" mesajı verdi.

Bartın ve Yozgat'ta da sürücüler, Mehmetçiğe destek için araçlarıyla konvoy yaptı. Türk bayraklarıyla donatılmış yüzlerce taksi ve minibüs, şehir turuna katıldı.

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Sakarya'daki ve Kayseri'deki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "TSK", "Bahar" ve "Bahar Kalkanı" yazısını oluşturdu.

Mehmetçiğe desteğin bir diğer adresi Amasya'ydı. Taşova ilçesinde genci yaşlısı, al bayraklarla caddeleri doldurdu. Kortejden yükselen sloganlarla Türk askerine sevgilerini haykırdılar.

Gümüşhacıköy ilçesinde de Bahar Kalkanı şehitleri dualarla anıldı. Şehitler için mevlit okutuldu, ilahiler söylendi.