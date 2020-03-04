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İzmir'de yarım ton sahte etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de bir depoya düzenlenen baskında yüzlerce litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
zmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir depoda sahte içki üretildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 80 litre kaçak içkinin yanı sıra, kaçak içki üretiminde kullanılan 530 litre sahte etil alkol ve yüzlerce şişe ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda adreste bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: etil alkol sahte içkiSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 20:21
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