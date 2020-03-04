Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silajlık yem üretimi faaliyetinde bulunan bir firmanın, Şanlıurfa'dan getirdiği samanlar arasında yılan çıktı.

Firma yetkilerince yılan, müdürlük yetkililerine teslim edildi. Yapılan incelemede yılanın "Koca Engerek" türü olduğu tespit edildi.

Küçük sürüngen ve memelilerle beslenen, tarım sektörü için faydalı ve koruma altında olan "Koca Engerek" yılanı, müdürlük görevlilerince Şanlıurfa'da doğal yaşamına bırakıldı.