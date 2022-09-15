İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

Adresinde bulunamayan 1 şüpheli aranıyor.

"Gözaltındaki 8 kişi etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları"

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 10 şüpheliden, aralarında örgütün 'değer ailesi' olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının birinci derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu anlaşılan 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Operasyona 180 polisin katıldığının bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettikleri belirtildi.