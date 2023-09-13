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Türkiye
AA 13.09.2023 06:21

Mersin'de PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı

Mersin'de üç terör örgütünün finans kaynağına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K., FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O.'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mersin'de PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Bazı polisler, çevrede uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

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Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele
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