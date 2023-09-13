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Türkiye
AA 13.09.2023 04:34

İstanbul'daki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul'daki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Edirne istikameti Kartal mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada aracın sürücüsü Batuhan G. ile kazaya karışan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı.

Kazaya ilk neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

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İstanbul Trafik Kazası
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