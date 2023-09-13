Motosikletle İETT otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Fatih'te Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen Meryem Büşra Levent, savrularak İETT otobüsünün altına girdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.