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Türkiye
DHA 13.09.2023 06:14

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ve Erdek ilçelerinde 3 kişinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilere ait ağıl ve araçta yaptığı aramada 449 gram kubar esrar, 42 adet kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir Uyuşturucu Narkotik
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