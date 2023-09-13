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Türkiye
AA 13.09.2023 06:21

Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K, FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O.'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Ekipler, adreslerin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 4 zanlı yakalandı, aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

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Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele
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