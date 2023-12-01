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Türkiye
İHA 01.12.2023 10:11

Mersin'de PKK destekçilerine operasyon: 4 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medya platformlarından PKK/KCK terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulundukları ve geçmişti sokak olaylarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Mersin'de PKK destekçilerine operasyon: 4 gözaltı
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, çeşitli sosyal medya platformlarından övücü ve destekleyici paylaşımlarla örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen, ayrıca 2014, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Mersin'de PKK destekçilerine operasyon: 4 gözaltı

Dron ve özel harekat destekli 60 personelin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatlı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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Mersin PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü
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