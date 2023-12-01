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Türkiye
İHA 01.12.2023 10:03

Kocaeli'nde otomobil minibüsle çarpıştı: 17 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde otomobil minibüsle çarpıştı: 17 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Adapazarı-Derince arasında yolcu taşımacılığı yapan M.S. hakimiyetindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 16 yolcu ile otomobil sürücüsü M.D. yaralandı.

Kocaeli'nde otomobil minibüsle çarpıştı: 17 yaralı

Minibüs sürücüsü M.S. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kocaeli'nde otomobil minibüsle çarpıştı: 17 yaralı

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Kocaeli Trafik Kazası
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