Kocaeli'nde otomobil minibüsle çarpıştı: 17 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Adapazarı-Derince arasında yolcu taşımacılığı yapan M.S. hakimiyetindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 16 yolcu ile otomobil sürücüsü M.D. yaralandı.

Minibüs sürücüsü M.S. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.