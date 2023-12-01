Puslu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.12.2023 09:51

Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oluyor

Edirne'de sabaha karşı etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kentin simgesi Selimiye Camisi ve tarihi yapılar sis altında gözden kayboldu.

Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oluyor

Kırklareli'nde de sis sabah saatlerinde etkili olmaya başladı, görüş mesafesi oldukça düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de sisin etkili olduğu güzergahlarda önlem aldı.

Her iki ilde de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Edirne Kırklareli Hava Durumu
Sıradaki Haber
10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde arttı
10:19
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,62 dolardan işlem görüyor
10:19
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
10:14
Mersin'de PKK destekçilerine operasyon: 4 gözaltı
10:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Musa Erdem için başsağlığı mesajı
10:09
Batman’da selin vurduğu 11 mahalle 'afet bölgesi' ilan edildi
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 kişiyi öldürdü
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 kişiyi öldürdü
FOTO FOKUS
Köpekten kaçan çocuk arabanın altında kalıyordu: O anlar kamerada
Köpekten kaçan çocuk arabanın altında kalıyordu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ