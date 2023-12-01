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Türkiye
İHA 01.12.2023 09:33

Köpekten kaçan çocuk arabanın altında kalıyordu: O anlar kamerada

Rize’nin Pazar ilçesinde köpekten kaçan çocuk başka bir köpeğe takılarak yoldan geçen arabanın önüne düştü. Küçük çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Rize’nin Pazar ilçesinde 12 yaşındaki Eyüp Ş., bir köpek tarafından kovalanmaya başlandı.

Köpekten kaçmaya başlayan çocuk, başka bir köpeğe takılıp yere düştü. Yere düştüğü esnada yoldan geçen aracın sürücüsü çocuğu fark edip hemen durdu. Düşmenin etkisiyle kafasından hafif yaralanan 12 yaşındaki çocuk etrafta bulunan vatandaşlar tarafından buzla müdahale edildi.

Vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

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