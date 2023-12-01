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Türkiye
TRT Haber 01.12.2023 08:16

8 ilde "Narkogüç-38" operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 36 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

8 ilde "Narkogüç-38" operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu madde imal eden ve satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde operasyon yapıldı.

İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kg kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 

Diyarbakır

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, 1700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Hakkari

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin,
Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Zonguldak

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.

Edirne

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi.

Bursa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kg 200 gr skunk, 900 gr toz esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

 Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" 

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Ali Yerlikaya Bursa Diyarbakır Edirne Hakkari İçişleri Bakanlığı Narkotik Osmaniye Tekirdağ Uyuşturucu Zonguldak
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