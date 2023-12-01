Polisten okul çevrelerine sıkı denetim: 192 kişiye idari işlem

Polisin önemle denetim yaptığı okul yakınlarında, 18 aranan şahıs yakalanırken, okulla ilgisi bulunmayan 192 kişiye idari para cezası uygulandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okulların çevrelerinde ve yakınındaki iş yerlerine Kasım ayında sıkı denetimler uyguladı.

Vatandaşların da takdirini toplayan ve 1 - 30 Kasım tarihleri arasında polis ekipleri tarafından tam 286 uygulama gerçekleştirildi.

Polis tarafından 2 bin 585 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranması olan 18 şahıs yakalandı.

Uygulamalarda okulla ilgisi bulunmayan ve okul önlerinde bekleyen 192 kişiye idari para cezası uygulanırken, bu kişiler okul çevrelerinden uzaklaştırıldı.

Huzur uygulamaları tam gaz

Öte yandan özellikle akşam ve gece saatlerinde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları da hız kesmeden sürüyor. Gerçekleştirilen uygulamalarda 99 bin 240 vatandaş sorgulanırken, 405 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca, uyuşturucu madde ticareti suçundan 22, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 205 kişi kıskıvrak yakalandı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabancalar ele geçiren polis, yakalanan şüphelileri adli mercilere teslim etti. İlçe genelinde Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan ve sorguları tamamlanan 194 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.